San Valentino messaggi gratuiti sul Carlino

Scade oggi alle 12 il termine ultimo per inviare una mail al Resto delcon il vostroo di Sanche sarà pubblicato gratuitamente sulle pagine dell’edizione di domani. Tra tutti gli innamorati che invieranno i loroall’indirizzo cronaca.cesena@ilrestodel.it, una coppia si aggiudicherà una cena offerta dal ristorante ‘Jazzamore’. Occorre indicare chiaramente il nome dell’autore e un recapito telefonico per essere contattati in caso di vittoria. Ilo più simpatico e originale, a giudizio della redazione, sarà premiato con una cena romantica. Il ristorante Jazzamore, recentemente inaugurato a Ponte Pietra, ha portato in città una nuova offerta in grado di unire enogastronomia di qualità ad arte e musica dal vivo. Al timone c’è Luca Di Luzio, volto noto a Cesena per essere (in quanto presidente dell’associazione Jazzlife) anche il gestore della Rocca Malatestiana: "In occasione della serata dedicata agli innamorati creeremo un’atmosfera indimenticabile – anticipa Di Luzio - fatta di atmosfera e tanta attenzione a ogni dettaglio.