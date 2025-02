Quotidiano.net - San Valentino, le frasi d’amore più belle da dedicare a qualcuno di speciale

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 febbraio 2025 – Sanpuò essere l'occasione per dichiararsi e dire a“Ti amo” per la prima volta, o per rinnovare anche a parole e nei gesti un sentimento ormai consolidato. In ogni caso, resta sempre un momento carico di emozione, sia per chi lo pronuncia che per chi lo riceve. Esistono infiniti modi e parole per dichiarare il proprio amore, ma quando arriva il momento di scrivere un messaggio alla persona che ci ha conquistati, spesso ci si ritrova bloccati davanti al biglietto che accompagnerà un bouquet floreale, una scatola di cioccolatini, una scatola contenente un prezioso o un altro regalo fatto con il cuore. Ecco qualche frase celebre tratta dall'arte, dalla letteratura, dalla poesia e di altri generi narrativi. “Il mio amore ha due vite per amarti.