San Valentino: le coppie italiane sono quelle in Europa che litigano meno sui soldi

Finché denaro non ci separi! Non funziona in Italia, sembra. Un’indagine di Revolut alla vigilia di Sanci fa scoprire che lecheinper questioni die di questioni economiche parlano molto tranquillamente.Il 72% degli italiani, secondo la ricerca condotta in tutto il Vecchio Continente su un campione di 21mila persone, sostiene che condividere apertamente le questioni finanziarie con il proprio partner sia essenziale per una relazione sana. L’Italia così guadagna la terza posizione inin una ipotetica classifica sull’apertura finanziaria nei rapporti d’amore. Prima solo Spagna e Portogallo, con il 74%. In fondo alla graduatoria cila Lettonia e la Repubblica Ceca dove affrontare il tema denaro in coppia è più difficile.