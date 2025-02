Liberoquotidiano.it - San Valentino, la fedeltà cambia con l'età: i giovani ci credono più dei genitori

Leggi su Liberoquotidiano.it

È possibile rimanere fedeli alla stessa persona per tutta la vita? Si possono amare contemporaneamente due persone? Le risposte a queste domande rivelano un divario generazionale sorprendente. I Millennials, la generazione cresciuta con Internet, computer e smartphone, si mostrano più scettici sul concetto di: 1 su 4 non ci crede affatto. Al contrario, la Gen Z, i nativi digitali venuto al mondo dopo il 2000, sembrano essere più sognatori e idealisti rispetto ai loro predecessori e ai loro. Questi risultati emergono dall'indagine di Gleeden, la prima app dedicata agli incontri extraconiugali pensata per le donne, che nel 2024 ha superato i 2,2 milioni di iscritti in Italia. In occasione di San, Gleeden ha cercato risposte a queste domande nel nuovo content “Domande a Tradimento”, condotto dalla carismatica Margherita Zanatta, storica ambassador dell'app.