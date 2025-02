Baritoday.it - San Valentino in musica e versi, due appuntamenti alla biblioteca Cagnazzi e nella parrocchia Mater Ecclesiae

Leggi su Baritoday.it

In occasione della giornata di San, il Municipio II ha patrocinato due eventi che celebrano l’amore attraverso l’arte, lae la poesia. Venerdì 14 febbraio, alle ore 17, negli spazi dellamunicipale, in via Colella, il Movimento Internazionale Donne e Poesia.