Quotidiano.net - San Valentino, i dolci tipici per la festa degli innamorati

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 14 febbraio 2025 – Sanè un'occasione speciale per celebrare l'amore anche attraverso il cibo. Tra antiche tradizioni esimbolici, questaoffre l'opportunità di riscoprire sapori autentici e gesti romantici che si tramandano nel tempo. Sebbene non vi siano molte ricette direttamente collegate alla figura del santo, esistono diversiche in passato venivano preparati come dono d'amore. Oltre a cioccolatini, torte di varie dimensioni, praline, mousse e confetti a forma di cuore, ecco alcune delle specialità più rappresentative del nostro Paese. Baci di Assisi L'Italia vanta una grande varietà di dolcetti chiamati baci, presenti in diverse regioni. Quelli di Assisi si distinguono per la loro consistenza morbida, più simile a pasticcini che a biscotti. Gli ingredienti principali includono farina, burro, mandorle tritate, zucchero, uova e un pizzico di lievito.