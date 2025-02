Quifinanza.it - San Valentino, giro d’affari da 900 milioni e aumenta il costo di cioccolato e gioielli

San2025 si preannuncia come una celebrazione all’insegna dell’amore, ma anche dei rincari. Secondo le stime della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna), illegato a questa ricorrenza raggiungerà i 900di euro, confermando l’importanza economica della festività per diversi settori.Italiani tra cene, regali e viaggiGrazie alla coincidenza con il venerdì, quest’anno sempre più persone approfitteranno di Sanper concedersi un lungo weekend, con uno o due pernottamenti. Secondo l’indagine della Cna, questa tendenza genererà unsuperiore ai 300di euro. Le mete più gettonate restano le città d’arte e le località montane, apprezzate non solo dagli amanti degli sport invernali. Seguono le destinazioni termali, mentre il mare raccoglie una quota minore di preferenze.