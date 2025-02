Panorama.it - San Valentino: escapismo amoroso nel bello

È arrivato quel periodo dell’anno. Il libro di Bukowski è lì sulla libreria come sempre. Il passare del tempo non lo scalfisce. Basta un soffio per levare la polvere ed ecco che ritorna giovane. In controluce, un po’ ingiallito, si intravede il titolo. “Sull’amore”. Frasi taglienti, mai banali. Anzi, perfette per la festa di San. Poi magari i cioccolatini e un biglietto con gli “stramaledetti cuoricini”, come cantano i ComaCose a Sanremo. Eppure, per riaccendere la passione a volte è bene uscire dall’ordinario. E cosa c’è di meglio di un’evasione romantica? Momenti indimenticabili si intrecciano a luoghi da sogno. Sarà pur vero che dove c’è l’amore bastino due cuori e una capanna. Ma a volte farsi coccolare un po' non è di certo un peccato. E tra un bacio e l’altro al vostro partner, preparate le valigie.