Dall'Europa, dove è molto popolare, fino in America e in Asia, le celebrazioni di Sansono molte e spingono glia scambiarsi auguri, regali, fiori, pensieri e messaggi (I MEME PIÙ DIVERTENTI). Unache non conosce i segni del tempo, malgrado le sue origini siano molto antiche. Per trovare l'origine della ricorrenza bisogna andare indietro di quasi duemila anni. La festività prende il nome da Sanda Terni, patrono della città umbra, e fu istituita nel 496 da Papa Gelasio I.Chi era Sanda Terni è un santo e martire cristiano ed è venerato sia dalla Chiesa cattolica sia da quelle ortodossa e anglicana. È stato vescovo della città umbra dal 197 al 273. Viene festeggiato il 14 febbraio nel giorno in cui si ricorda la sua morte, avvenuta all'età di 97 anni nel 273, quando venne decapitato da un soldato romano agli ordini dell'imperatore Aureliano.