Panorama.it - San Valentino: Dimore da sogno per celebrare l'amore

Leggi su Panorama.it

Ci sono luoghi che sembrano disegnati appositamente per trasformare una semplice vacanza in una pagina di una favola. A San, il desiderio di un momento speciale diventa quasi un imperativo, e non c'è niente di meglio che regalarsi un soggiorno in una dellepiù affascinanti al mondo. Small Luxury Hotels of the World (SLH) e Relais & Châteaux, due nomi sinonimo di eccellenza nell'ospitalità, offrono una selezione di location dove il romanticismo si intreccia con il lusso e l'autenticità. Dalle vette alpine italiane ai paesaggi bucolici della campagna inglese, passando per la magia della Toscana e i panorami incantati del Portogallo, ogni destinazione promette di rendere questo Sanindimenticabile.Miramonti Boutique Hotel, Merano Adagiato a 1.230 metri di altitudine, il Miramonti Boutique Hotel è un rifugio tra cielo e terra, dove l'architettura contemporanea incontra la natura incontaminata delle Alpi.