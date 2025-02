Bergamonews.it - San Valentino da Orobica Pesca: Crudité Royale e Prosecco a casa tua

Sanè alle porte, e cosa c’è di meglio di una cena romantica a base di pesce freschissimo?ha preparato un’offerta speciale per rendere la vostra serata ancora più indimenticabile: acquistando il nostro esclusivo plateau di, potrete aggiungere una bottiglia diSuperiore DOCG Brut Bortoluz per solo 1€.: il meglio del mare sulla tua tavolaIl nostro plateau dida 25,90€ e offre una selezione raffinata di:ScampiGamberiOstricheCarpaccio di tonno, salmone e pesce spadaPesce fresco del giornoDisponibile in diverse porzioni:– Per 1/2 persone – 25,90€– Per 2/3 persone – 29,90€Un Sanfrizzante con ilBortoluzPer accompagnare il vostro plateau di, abbiamo selezionato ilSuperiore DOCG Brut Bortoluz, un’eccellenza dal gusto raffinato e perlage elegante.