San Valentino, come tagliare una torta a forma di cuore: i trucchi facili

Sanè il giorno perfetto dell’anno per fare un piccolo pensiero al proprio partner: è vero che oggi siamo ben lontani dalla retorica classica e che dimostriamo il nostro amore e affetto durante tutti i giorni dell’anno. Ma per chi considera il Giorno dell’Amoreun’occasione per stupire, allora abbiamo pensato di suggerirefare unadisenza stampo. Se abbiamo sempre sognato di provare a realizzare un dolce simile, siamo qui per dirvi che non è necessario avere la tortiera perfetta: ci sono moltiche vengono in nostro aiuto.dicon il trucco del foglio di carta da fornoSe non abbiamo uno stampo, nessun problema: prendiamo un semplice foglio di carta da forno e ritagliamo un cuoricino dalle dimensioni che preferiamo. Dopodiché, dobbiamo semplicemente prendere il pan di Spagna, posizionarlo sulla carta da forno edi conseguenza i bordi.