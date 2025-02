Trevisotoday.it - San Valentino al Teatro Accademico: in scena l'adattamento di "Perfetti sconosciuti"

Secondo appuntamento, dopo il debutto con "Ben Hur", per la rassegna teatrale "Vite in" a Castelfranco Veneto. La sera di San, venerdì 14 febbraio, la compagnia La Contrada porterà inlo spettacolo: "Solo la verità in maschera", parodia teatrale del film campione d'incassi.