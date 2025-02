Abruzzo24ore.tv - San Valentino al gelo: neve e temperature in picchiata, weekend da brividi in tutta Italia

Roma - Un'ondata di freddo intenso colpirà l'proprio neldi San, con nevicate a bassa quota, piogge e un calo significativo delle. Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni. Venerdì 14 febbraio: pioggia efino in collina Il Nordsarà investito da una perturbazione che porterà piogge e rovesci su Lombardia, Emilia Romagna e Nordest, conche scenderà fino a quote collinari. Situazione più tranquilla al Nordovest, dove si attendono maggiori schiarite. Lesaranno in netta diminuzione, con massime comprese tra 7 e 11 gradi. Al Centro, il maltempo colpirà le regioni adriatiche e appenniniche, portando rovesci ein montagna, in abbassamento fino alle colline dell'Appennino settentrionale. Solo la Toscana vedrà un miglioramento nel corso della giornata.