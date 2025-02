Quotidiano.net - San Valentino 2025, l’amore costa (sempre di più!)

Roma, 13 febbraio– Sannon è solo una festa romantica, ma una macchina economica che muove miliardi di euro e dollari in tutto il mondo. Ogni anno gli innamorati spendono per dimostrare il loro affetto con regali, cene fuori, esperienze speciali e viaggi. Ma quest’anno festeggiare il 14 febbraio sarà più caro rispetto al passato: il costo per i prodotti simbolici della festa degli innamorati registra aumenti significativi in molti paesi, con l'Italia che si distingue per un rincaro superiore alla media europea. Gli aumenti in Italia per SanSecondo l’Indice di Sandi eToro, elaborato sui dati Eurostat di dicembre 2024, i prezzi per celebrarein Europa sono aumentati del 6% rispetto all’anno scorso. L’Italia, però, registra un incremento ancora più marcato del 6,7%, superando paesi come Francia (+4,9%) e Germania (+5%).