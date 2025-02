Abruzzo24ore.tv - San Valentino 2025: gelo e neve sorprendono l'Italia, attenzione agli spostamenti

Milano - Le previsioni meteo per il weekend di Sanindicano un drastico calo delle temperature con nevicate anche a bassa quota, interessando gran parte del territoriono e influenzando le celebrazioni programmate. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, l'si prepara ad affrontare un fine settimana caratterizzato da un'ondata di freddo intenso e precipitazioni nevose. Le temperature subiranno una significativa diminuzione, portando laa cadere anche in zone pianeggianti e costiere. Regioni come Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana potrebbero vedere accumuli nevosi considerevoli, mentre al Sud si prevedono piogge fredde e possibili nevicate nelle aree interne. Questo scenario meteorologico potrebbe influenzare le tradizionali celebrazioni di San, con eventi all'aperto a rischio di cancellazione o rinvio.