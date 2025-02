Quotidiano.net - San Valentino 2025: ecco le mete preferite dagli italiani e quanto costano

Roma, 13 febbraio– Sanè alle porte e, per l'occasione, gli innamorati sono pronti a concedersi weekend romantici in splendide località italiane e straniere dall'atmosfera unica. L'ultimo studio condotto da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza, ha permesso di stilare la graduatoria dellepiù gettonate scelteper il loro fine settimana all'insegna dell'amore. Su trenta destinazioni totali soltanto due si trovano fuori dai confini, a dimostrazione di una netta preferenza per i viaggi nazionali rispetto a quelli internazionali, mentre la regione italiana più amata e presente maggiormente nell'elenco è la Sicilia, con ben quattro destinazioni, seguita da Abruzzo, Veneto e Lombardia con tre località ciascuna. All'interno della classifica sono indicati, in ordine sparso, anche i prezzi medi per notte degli alloggi delle case vacanza per ciascuna destinazione.