Ilgiorno.it - San Martino in Strada, la lite in strada finisce con un coltello puntato al collo di un ventenne

Sanin(Lodi), 13 febbraio 2025 – Una, poi la violenza con unche spunta tra le mani di un gruppo di persone che, ieri sera, poco prima delle 22, hanno aggredito un ragazzo. L'esatta ricostruzione è ancora al vaglio dei carabinieri ma, a quanto sembra, un giovanissimo di nazionalità egiziana di vent'anni è stato aggredito da alcuni suoi connazionali mentre si trovava in via Mattei, in una zona periferica di Sanintra il cimitero e il centro sportivo. Non è ancora noto se si trovassero lì per caso o si fossero dati appuntamento: fatto sta che dopo una discussione, il confronto è degenerato in unaviolenta con uno del gruppo che ha estratto unpuntandolo aldelil quale è miracolosamente uscito dalla baruffa solo con un taglio leggero.