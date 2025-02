Bergamonews.it - Samarjot muore a 7 anni dopo una lunga malattia: “Dolore immenso, comunità scossa”

Cologno al Serio. Non ce l’ha fatta il piccolo: il bimbo, 7, è morto all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo dove era ricoverato da circa 5 mesi per una. Il piccolo era residente a Cologno al Serio ed è spirato lunedì 10 febbraio: era affetto da una grave patologia ed era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici per provare a salvarlo.I genitori di– di origine indiana, radicati danella Bergamasca e conosciuti a Cologno – avevano già perso un figlio per la stessa patologia. “Unche colpisce tutta la– scrive l’amministrazione comunale su Facebook -. Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai leggere, dolori che nessuno vorrebbe mai affrontare”.Il piccolo lascia nelun fratello e una sorella. “Faccio fatica a trovare le parole per descrivere tanta sofferenza – afferma la sindaca Chiara Drago -.