Samantha Irvin sul suo percorso in WWE:" ho chiesto se potevo fare l'arbitro, mi hanno detto'No!'"

ha lasciato improvvisamente la WWE in ottobre, sorprendendo molti fan. Sebbene fosse ampiamente apprezzata per il suo lavoro come annunciatrice, sembra che avesse anche proposto l’idea di diventare un’arbitro nella compagnia.Parlando con Busted Open,ha rivelato di aver esplorato diversi ruoli in WWE oltre all’annuncio sul ring. Ha dichiarato che l’unica persona a chiederle quale fosse il suo ruolo da sogno nel wrestling è stata Michael Hayes, che aveva notato il suo interesse nell’imparare tutto sul business.A un certo punto, ha persino proposto l’idea di diventare un’arbitro, ma la sua richiesta è stata rapidamente respinta. Prima di ricevere ufficialmente l’offerta per diventare annunciatrice, stava sostenendo colloqui per un altro dipartimento all’interno della WWE.