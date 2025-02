Bergamonews.it - Salvò una donna dalle coltellate del marito, il grazie del prefetto a Nicola Rea: “Esempio di coraggio”

Bergamo. “ha dimostrato unstraordinario, mettendo a rischio la propria incolumità per difendere la vittima e metterla in salvo.alla sua prontezza e determinazione, l’aggressore è stato neutralizzato e arrestatoForze dell’Ordine. Il suo intervento è untangibile di, altruismo ed elevatissimo senso civico”.Giovedì mattina, 13 febbraio, ildi Bergamo Luca Rotondi ha incontrato il Graduato Scelto del Terzo Reggimento di Sostegno Aviazione dell’Esercito “Aquila” di Orio al SerioRea, accompagnato dal Comandante del Reggimento, il ColonnelloCarraro.Nel corso dell’incontro, ilha espresso sentimenti di particolare gratitudine per l’azione eroica del militare in occasione della feroce aggressione di una, avvenuta nel parcheggio di un supermercato a Seriate lo scorso 6 gennaio.