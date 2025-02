Ilfattoquotidiano.it - Salvatore Sinagra si risveglia dal coma, dopo il pestaggio a Lanzarote. La famiglia: “Sta tornando tra di noi”

Un barlume di speranza per la. “Finalmente un po’ di luce in fondo al tunnel! Il nostrostatra di noi”, scrivono Vito e Andrea, padre e fratello di, 30 anni, originario di Favignana, finito ina fine gennaioessere stato aggredito a, nelle Canarie.Attraverso una story su Instagram, laha aggiornato i follower sulle sue condizioni: “Alterna momenti di lucidità al sonno, parla e accenna a muoversi. Non è completamente cosciente, ma risponde bene. Pur restando in terapia intensiva, le sue condizioni ci danno buone speranze”. Un segno di miglioramento che fa sperare. Nel post, il padre e il fratello dihanno voluto esprimere un sentito ringraziamento alla “comunità favignanese” per il sostegno ricevuto, alle autorità italiane per l’aiuto prestato e al personale dell’ospedale Doctor Negrín di Gran Canaria, dove il giovane è ricoverato.