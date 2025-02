Fanpage.it - Salvatore Sinagra ha aperto gli occhi, ma non sa di aver subito un’aggressione: “Gli abbiamo detto una bugia”

“Il nostrosta tornando tra noi” hanno annunciato i familiari del giovane di Favignana aggredito a Lanzarote nel gennaio scorso e finito in coma per un grave trauma cranico. “Non è perfettamente cosciente ma risponde bene pur restando in terapia intensiva, ci dà buone speranze" ha spiegato lo zio.