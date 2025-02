Unlimitednews.it - Salute mentale, Campania “laboratorio” di politiche sanitarie innovative

Leggi su Unlimitednews.it

NAPOLI (ITALPRESS) – Laè un elemento fondaper il benessere delle persone e rappresenta una priorità di notevole importanza nellapubblica. Proprio su questo tema, presso il Consiglio Regionale della, si è tenuto oggi l’evento ‘L’importanza dia sostegno dellain Campanià, promosso da Johnson & Johnson insieme a diversi interlocutori del sistemadella Regione. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di individuare proposte in ambito organizzativo e gestionale per una migliore presa in carico del paziente con disturbi mentali nella regione. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle criticità legate a questi temi, tra cui la diagnosi e il trattamento dei disturbi mentali, il miglioramento dell’accessibilità ai servizi e la necessità di un approccio più integrato tra territorio e ospedale.