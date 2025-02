Oasport.it - Salto con gli sci, Embacher e Midtskogen in trionfo ai Mondiali Junior. Azzurri lontani dal podio a Lake Placid

Leggi su Oasport.it

Nella notte italiana tra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio è andata in archivio la giornata d’apertura dei Campionatidicon gli sci 2025, in programma sul trampolino piccolo HS100 di(Stati Uniti). Day-1 in cui si sono disputate le due gare individuali della rassegna iridata giovanile, con l’Italia distante dalin entrambe le competizioni.Martina Zanitzer è stata la migliore delle azzurre, chiudendo 14ma pochi giorni dopo aver superato il taglio nelle qualificazioni della scorsa prova di Coppa del Mondo sul Large Hill di. Discreto 21° posto per la diciottenne Noelia Vuerich, mentre la classe 2009 Leonie Runggaldier non è andata oltre la 36ma piazza fermandosi così dopo la prima serie.Gara femminile dominata in lungo e in largo dalla diciassettenne norvegese Ingvild Synnoeve, già capace di attestarsi in cinque occasioni tra le migliori dieci nel circuito maggiore, che si è imposta con 32 punti di margine sulla connazionale Ingrid Laate e 41.