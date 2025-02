Ilfattoquotidiano.it - Salta la fusione tra le giapponesi Nissan ed Honda. Continua la collaborazione nelle auto elettriche

Lenon sono riuscite a trovare un’intesa finale e hanno deciso di cancellare il progetto diannunciato a dicembre. Lo anticipano i media nipponici, spiegando che il piano di integrazione della seconda e terza casain Giappone, che avrebbe creato il terzo gruppo mondiale al mondo per vendite di, si è scontrato con una serie di incomprensioni sulla presunta assenza dinomia della, impegnata in una severa fase di risanamento dei conti, che secondo laavrebbero compromesso il futuro percorso della.Sebbene i piani di unire i due marchi siano tramontati, le due aziende hanno dichiarato che, insieme a Mitsubishi Motors , continueranno la loro partnership strategica e collaboreranno allo sviluppo interno di batterie, guidanoma, software e tecnologia per veicoli elettrici.