Zon.it - Salerno, truffa a un’anziana: minorenne la inganna fingendosi carabiniere

La Polizia di Stato di, nella mattinata odierna, attraverso investigatori della Squadra Mobile, ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, nei confronti di S.R. (classe 2008), il quale, sulla base degli elementi probatori acquisiti in fase di indagini preliminari e da sottoporre al vaglio dibattimentale, è ritenuto autore del reato dipluriaggravata commessa ai danni di persona anziana, in concorso con altro soggetto maggiorenne, F.S. (classe 2004), già tratto in arresto, in flagranza di reato, dalla Squadra Mobile.I compliciIn particolare, dopo che un terzo complice aveva contattato telefonicamente l’anziana signora prospettando falsamente la necessità di corrispondere urgentemente 14.