Salerno, striscioni e feste per sostenere Rocco Hunt

Tempo di lettura: 2 minuti“, orgoglio salernitano: continua il tifo in tutta la città che ha dato i natali al rapper che ieri è stato il primo cantante ad esibirsi per la seconda giornata del Festival di Sanremo. E non poteva sssere diversamente non solo per le origini che il cantante ha sempre orgogliosamente ribadito ma anche in ragione di una canzone, “Mille Vote ancora” che è un inno proprio alla sua città, a cosa gli manca quando va via . “Rimpiango anche le cose che odiano da quando sono andato via da casa mia” dice il cantante nel testo di cui è co-autore. Così dopo lo striscione esposto nella zona orientale da un gruppo ultras della Curva Sud Siberiano che recita “Festival di Sanremo 75 sosteniamo tutti” , oggi nell’angolo di piazza della concordia c’è un altro striscione mentre il campetto di calcio nel rione con il titolo della canzone “Mille Vote Ancora” colora il quartiere che da ieri ospita fino alla finale varie iniziative “, Napoli e Caserta abbiamo allestito una sorpresa per voi” aveva annunciato lo stesso cantate sui social, mentre passando da una porta all’altra nel video clip della canzone mostra la sua città, pronta a ringraziarlo e a votarlo per fargli riconquistare Sanremo.