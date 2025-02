Anteprima24.it - Salerno, lavori su Corso Vittorio Emanuele: ruspe ed operai in azione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI disagi ci sono ma con pazienza e calma verranno presto superati ed in cambio ci sarà un’immagine nuova, più confortevole e accogliente anche di questo tratto di. Lo ripetono praticamente tutti i giorni ai commercianti del tratto diinteressato dal nuovo lotto per la paviment, quello più vicino a Piazza Portanova, gli assessori al commercio aipubblici e alla mobilità Loffredo e Galdi che seguono lastra dopo lastra l’intervento. Oggiedal lavoro per il cantiere in piena attività che separa ilin due parti. Nel tratto invece già completato, si lavora per l’istalldelle panchine, nuove, bianche che dono già state posizionate e man a mano andranno a sostituire le grigie precedenti.