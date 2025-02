Zon.it - Salerno, ancora rinnovi sul corso: nuove panchine e partiti i lavori per il terzo lotto

Leggi su Zon.it

– Il restyling delVittorio Emanuele prosegue a ritmo serrato. Mentre il cantiere per ilè entrato nella fase operativa, iniziano a comparire lungo le aree già riqualificate ledal design moderno.Le sedute, caratterizzate da una forma a ponte, abbandonano il grigio antracite per un’elegante tonalità bianco pietra, contribuendo a dare maggiore luminosità agli spazi urbani.Per l’installazione di altri elementi di arredo urbano, come cestini, fioriere e piccoli spazi verdi, sarà necessario attenderequalche settimana.Fonte:notizie.itSegui ZON.IT su Google News.