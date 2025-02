Ilrestodelcarlino.it - Sale sul tetto di un capannone e precipita da un lucernario: grave ingegnere di 41 anni

Morrovalle (Macerata), 13 febbraio 2025 – Stava facendo un sopralluogo suldeldi una azienda, a Trodica di Morrovalle, quando èto a terra:undi 41, che è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Cosa è successo L’allarme è scattato questa mattina, poco dopo le 8, in via Laurana. Undi 41, per conto di una ditta esterna, stava facendo un sopralluogo quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da un. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle e i vigili del fuoco. La corsa in ospedale Il 41enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Ha riportato diversi traumi.