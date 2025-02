Sololaroma.it - Sale la tensione per Porto-Roma: “Partita ad alto rischio”

Proseguire il cammino in Europa League è l’obiettivo della, che staserà tornerà in campo per la gara d’andata dei playoff, che mettono in palio un posto negli ottavi di finale. Alle ore 21, all’Estadio do Dragao, i giallorossi affronteranno il, in quella che sarà una sfida fondamentale per il cammino nella competizione, con Ranieri alla caccia di un risultato positivo per indirizzare il discorso qualificazione.Per la formazione capitolina si tratterà di un impegno cruciale anche in vista del prosieguo della stagione, che potrebbe dare fiducia per affrontare con entusiasmo crescente anche le prossime sfide. A non aiutare nell’avvicinamento al fischio d’inizio è stata sicuramente la complicata notte che laha affrontato, con i tifosighesi che, verso le tre, hanno lanciato petardi e fuochi d’artificio sotto l’hotel giallorosso.