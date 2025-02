Sainz altra beffa | ormai è tutto finito

Leggi su Sportface.it

Bruttissime notizie per l’ex pilota della Ferrari Carlos: arriva la terribile batosta, adesso è davvero.Manca sempre meno all’inizio della Formula 1 2025. La prima gara in programma sarà nel weekend del 14-16 marzo con il Gran Premio d’Australia: l’Albert Park Circuit di Melbourne inaugurerà il campionato mondiale per la prima volta dal 2019.Chi non riesce proprio a stare nella pelle in vista dell’inizio della F1 2025 può iniziare a scaldare i motori già negli ultimi due giorni di questo mese: da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio, a due settimane dall’inizio del mondiale, infatti, si terranno i soliti test invernali al Bahrain International Circuit, sede del Gran Premio del Bahrain.Quest’anno, ovviamente, tutti gli occhi sono puntati su Lewis Hamilton, passato alla Ferrari dopo dodici stagioni alla Mercedes.