Movieplayer.it - Sadie Sink usa il potere della musica nel trailer del musical post-apocalittico O'dessa

A marzo arriverà sugli schermi americani di Hulu ill O', con star, ecco ilche regala le prime anticipazioni.è la protagonista del film O', di cui online è stato condiviso ilche regala le prime sequenze dell'originalel. Nel video si vede infatti la protagonista che inizia a intraprendere un viaggio, ritrovandosi alle prese con un mondo completamente diverso e cercando di usare il suo dono come cantante per iniziare una rivoluzione e salvare il suo grande amore. I dettagli sull O'Il debutto sugli schermi di Hulu è previsto per il 13 marzo, come svela il filmato promozionale pubblicato online da Searchlight Pictures, dopo l'anteprima che si svolgerà l'8 marzo al SXSW Festival .