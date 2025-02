Panorama.it - Sabato mattina Hamas potrebbe liberare solo tre ostaggi

Leggi su Panorama.it

A ormai 48 ore dall’ultimatum lanciato adda Donald Trump e dal governo israeliano che hanno detto a chiare lettere che «se non riportano tutti glientroa mezzogiorno allora si scatenerà un «inferno», il gruppo jihadista sta tentando di tornare sui suoi passi. Questai jihadisti palestinesi hanno affermato «di non voler far saltare l'accordo sulla presa deglie sul cessate il fuoco», mentre alcune fonti palestinesi segnalano «progressi negli sforzi per salvare il precario accordo». Le stesse fonti affermano che il gruppo terroristico ha detto ai mediatori che libererà gli«se Israele rispetterà il suo impegno». Ma quanti sono glicheè disposto a? Trump ha detto chiaramente: «Per quanto mi riguarda, se tutti glinon saranno restituiti entroalle 12:00, penso che sia il momento giusto: direi di annullarlo e di chiudere ogni partita, lasciando che l'inferno si scateni».