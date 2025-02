Sport.quotidiano.net - Sabato il Brescia al ’Mapei’. In quel 5-2 ottenuto al Rigamonti la prima dimostrazione di forza

SASSUOLOCinque gol con cinque marcatori diversi: il 5-2 con cui, lo scorso 19 ottobre, il Sassuolo andò a vincere alla partita di andata contro il, fu probabilmente il giorno nel quale la fase offensiva dei neroverdi mostrò per lavolta – ancor più rispetto al 6-1 con il Cittadella della settimana precedente – tutta la sua. I gol meritano di essere ricordati: Boloca di destro appena dentro l’area, servito indietro da destra, per il vantaggio del Sassuolo, Volpato per il raddoppio (il 2-1 neroverde, perché il primo tempo si era chiuso sul pari) nella ripresa con una splendida palombella mancina da fuori area, terzo gol di Laurienté da bomber a finalizzare di sinistro una manovra offensiva di ottima fattura (Thorstvedt-Mulattieri-Laurienté, palla da destra a sinistra), Iannoni a centro area – ottimo inserimento – con una sorta di rigore in movimento per il poker, infine Pierini a chiudere una ripartenza veemente.