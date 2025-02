Agi.it - S.Valentino freddo e bagnato da Nord a Sud

AGI - Una saccatura depressionaria si allunga verso il Mediterraneo centrale portando un peggioramento delle condizioni meteo sull'Italia, acquazzoni e temporali anche intensi nelle prossime ore specie sulle regioni centrali. Nel giorno di San, rileva il Centro Meteo Italiano, una goccia fredda proveniente dall'Europa centrale si tufferà sul Mediterraneo. Maltempo in arrivo a partire dalle regioni di-Est ed Emilia Romagna con neve in calo fino a 200-300 metri entro sera sull'Appennino settentrionale. Precipitazioni anche sulle regioni centrali con quota neve in calo fino a 500-700 metri tra la sera e la notte. Peggioramento meteo che raggiungerà il Sud all'inizio del weekend mentre altrove avremo un miglioramento del tempo grazie anche alla rimonta dell'alta pressione sui settori occidentali del Mediterraneo.