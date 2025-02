Rutte | pace Ucrainaconvergenza con Usa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.40 "Ieri sono successe molte cose e nelle prossime settimane si discuterà molto. Ma c'è una convergenza: tutti vogliamo lae che Kiev sia nella migliore posizione possibile quando i negoziati inizieranno". Così il segretario Nato, dopo la telefonata tra Trump e Putin. "Sembra sia stata un successo,ma Kiev deve essere coinvolta nei negoziati".Trump ha poi sentito anche Zelensky "C'è anche accordo sul fatto che non ci debba essere una Minsk 3. Non possiamo permettere che Putin cerchi d'impossessarsi di altra terra in Ucraina".