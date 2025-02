Liberoquotidiano.it - Rutte (Nato): "La spesa dei Paesi europei per la Difesa deve salire oltre il 3% del pil"

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 febbraio 2025 “Una priorità assoluta è quella di rafforzare ladell'Europa. Ecco perché imembri delladevono spendere molto di più per la loroe l'obiettivoessere quello di superare il 3% del pil. Dobbiamo fare molto di più per avere ciò di cui abbiamo bisogno per la deterrenza e la, in modo che l'onere sia condiviso più equamente”. Lo ha affermato il Segretario generale dell'alleanza transatlantica Markche ha definito il tema in cima all'agenda.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev