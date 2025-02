Ilfattoquotidiano.it - Russia e Usa possono dirsi vincitori della Terza Guerra Mondiale: a perdere, Cina e Ue

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Gianluigi Perrone*Vladimir Putin ha dichiarato che “se nel 2022 le elezioni fossero state vinte da Donald Trump, forse il conflitto in Ucraina non sarebbe mai avvenuto“. Usando le stesse parole del tycoon, Trump intima Zelensky di accettare di lasciare i territori a Vladimir Putin. Persino l’ambasciata russa ringrazia le autorità americane per la solidarietà relativamente alla mortesquadra di pattinaggio russa nell’incidente aereo a Washington. In un recente viaggio in, ho guardato la tv nazionale su-2, la loro Rai, dove si sottolineava come Trump non avesse neanche invitato Zelensky al suo insediamento.Certamente questi toni sono radicalmente diversi da quelli di poche settimane fa. Se tutto si può ricondurre al passaggio da Biden a Trump e alla rivoluzione totale che questi si ripromette di proporre, non cade nell’inganno l’Amministrazione cinese che rimane molto preoccupata guardando il suo principale alleato, “l’amicizia senza limiti” come la definì Xi Jinping, flirtare con il loro principale avversario.