Rugby, "Kiwi" under a tutto gas. Livorno e San Benedetto ko con due prestazioni autorevoli

Campionato fermo per la serie A, ma non per le giovanili che hanno tenuto alti i colori della Fiorini Pesaronei rispettivi campionati. È stata infatti una giornata positiva per entrambe le squadre scese in campo. Per l’18 al TeknowoolPark è arrivata una bella vittoria per 31-17 contro i Lions Amaranto, per la 3° giornata del Campionato Interregionale 2. Una vittoria che conferma i giovaniin testa alla classifica. "Non ci aspettavamo un inizio così positivo nel Girone Interregionale, i ragazzi sono stati molto bravi vincendo tutte le partite di questa seconda fase, speriamo di continuare così". A fare il quadro della situazione il vice allenatore Diego Antonelli, che continua: "I ragazzi hanno risposto molto bene agli ultimi allenamenti, ma ancora hanno tanto da migliorare.