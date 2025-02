Ilnapolista.it - Rugani condannato a 6 mesi di carcere per guida in stato d’ebbrezza

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex Juventus, ora all’Ajax, Danielea 6diperin. Non solo: il tribunale di Torino lo ha ancheper il pagamento di una multa di 2mila euro, oltre ad avergli revocato la patente e confiscata l’auto di sua proprietà.Il difensore erafermato a Grosseto la notte del 21 luglio 2023, quando si trovava alladel Suv di rientro da una serata.a 6diperinCome riportato da La Stampa:Il suo legale, l’avvocato Raffaele Tecce, in aula, ha provato a scagionare il calciatore, sostenendo che l’apparecchio usato per l’alcol test fosserevisionato da un centro non autorizzato e ha detto: «Non possiamo fidarci dell’esito dell’alcol test e dobbiamo basarci solo su quanto rilevato dalle forze dell’ordine.