Ilrestodelcarlino.it - Rubato il tabernacolo dal convento dei frati di Santarcangelo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 febbraio 2025 – Grave furto nella notte aldeicappuccini di. Ignoti hannoil. Il furto è stato scoperto questa mattina, quando un laico incaricato di aprire la sala adibita ad aula liturgica per le messe (la chiesa è attualmente chiusa a causa dei lavori di ristrutturazione deliniziati nel 2023 e ancora in corso), ha scoperto che non c’erano più ile la pisside, l’oggetto liturgico usato per conservare le ostie consacrate. Avvertito del furto, il rettore del, padre Francesco Pugliese ha chiamato i carabinieri, arrivati dopo pochi minuti. Nel parcheggio sottostante ilè stato rinvenuto solo un pezzo del, probabilmente rotto durante l’asportazione. «Non è statonient’altro – assicura padre Francesco Pugliese – Chi si è introdotto nelè andato direttamente al