Rubano rame in un hotel chiuso per fallimento, tre arresti

Tempo di lettura: < 1 minutoTre uomini, un italiano e due stranieri di età compresa tra i 25 e 34 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per un furto ai danni di una struttura alberghiera di Castel Volturno (Caserta), al momento chiusa perché sottoposta a procedura fallimentare.I poliziotti del locale commissariato sono intervenuti proprio mentre i tre erano intenti ad asportare circa 60 chili diricavati da materiale elettrico ed idraulico presente all’interno dell’immobile; uno dei ladri ha provato a fuggire iniziando a colpire con calci e pugni un poliziotto, che ha riportato poi delle contusioni, ma alla fine i tre ladri sono stati fermati e ammanettati. Al termine del giudizio per direttissima, il giudice ha convalidato glie disposto il divieto di dimora nella provincia di Caserta per due persone, mentre la terza, risultata destinataria di un altro provvedimento di custodia cautelare in carcere per una rapina avvenuta lo scorso anno, è rimasta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere L'articoloin unper, treproviene da Anteprima24.