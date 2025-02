Cityrumors.it - Rsa Firenze, Crisanti: “Controllo alimenti è fondamentale, qualcuno non ha fatto bene il suo lavoro”

Il deputato e noto microbiologo esprime il suo parere su quanto è accaduto all’interno di alcune strutture che ospitavano degli anzianiAll’improvviso tutti male. Sono ben 114 le persone che avrebbero accusato sintomi di gastroenterite e malori di ogni genere e purtroppo ci sono da registrare tre morti. Prima in una struttura e poi in altre tre. La Asl Toscana Centro ha aperto un’indagine epidemiologica su questi 114 casi di gastroenterite su 173 ospiti di quattro Rsa die della provincia. Resta di sasso, davanti a questa situazione, il deputato del Pd, ma soprattutto virologo e microbiologo Andrea: “Scioccato da così tanta facilità di potersi sentire male all’improvviso in una struttura dove si dovrebbero tutelare le persone più deboli, ma purtroppo succede per diverse situazioni e tutte per superficialità e noncuranza”.