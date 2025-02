361magazine.com - Routine anti-age anche a Sanremo: 3 soluzioni per ogni tipo di pelle

ha le proprie regole di bellezza. La Skincare è d’obbligo per brillare sul palco dell’Ariston, ma scegliere quella giusta – per età ed esigenze – è fondamentale. Ecco quindi le 3 linee-età perfette per rispondere in modo efficace e mirato ai principali segni del tempoè musica, moda ebellezza. I volti noti presenti sanno bene quanto sia importante prendersi cura della propriae lo fanno in modo mirato.Per differenziare la, Rilastil sviluppa 3 linee per 3,diverse fasce di età.Hydrotenseur – Pensata per contrastare le prime rughe, questa linea aiuta a preservare la giovinezza cutanea, migliorando tonicità e idratazione grazie all’azione combinata dell’Acido Ialuronico a tre pesi molecolari, del Lupeolo e del Miolift, che aiuta a distendere i tratti del viso.