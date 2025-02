Ilfattoquotidiano.it - Rottamazione, riaperta la “quater”, si lavora alla quinquies. No alla proroga del concordato biennale

La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato, nella tarda serata di mercoledì, l’emendamento riformulato al decreto milleproroghe che riapre lasolo per chi, non avendo pagato o avendo pagato in ritardo una rata, è decaduto dal beneficio. L’emendamento non contiene invece, come previsto dall’accordo di massima raggiunto in commissione, ladel, che era invece contenuta nell’emendamento dei relatori poi ritirato.L’incasso derivante dal condono “”, introdotta con la legge di bilancio per il 2023 e relativa alle cartelle esattoriali dal gennaio 2000 al 30 giungo 2022, ammonta a circa 11 miliardi di euro. La sanatoria consente al contribuente di estinguere i debiti versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, escludendo interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.