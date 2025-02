Fanpage.it - Rottamazione quater, approvato emendamento al Milleproroghe: chi potrà beneficiarne per saldare i debiti

La Commissione Affari Costituzionali del Senato haunche riapre la "", ma solo ai decaduti, cioè coloro che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle prevista dalla manovra del 2023 ma hanno perso il beneficio per non aver pagato una o più rate, o averlo fatto in ritardo. La proposta sta generando dibattiti, in particolare sulla sua sostenibilità economica e sugli impatti per le finanze pubbliche.