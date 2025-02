Agi.it - Rottamazione, costerebbe meno del previsto. Si cercano le risorse

AGI - Da un miliardo e duecento milioni a due miliardi al massimo. Secondo quanto riferisce all'Agi una fonte parlamentare che ha partecipato al Consiglio federale della Lega sono queste le cifre alla base dell'operazione delladelle cartelle di cui si sarebbe parlato nella riunione. Non dunque i 5 miliardi stimati in un primo momento, cifra rilanciata nei giorni scorsi anche dal responsabile economico di Fdi, Marco Osnato che aveva chiesto al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti di spiegare come coprire il costo di questa. "120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà", ha spiegato più volte Matteo Salvini. "L'obiettivo è arrivare a una vera Pace Fiscale per milioni di italiani in buonafede", è tornato a sottolineare anche oggi.