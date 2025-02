Lapresse.it - Rottamazione cartelle e assicurazioni clima, cosa prevede il Milleproroghe

, e rinvio consulta dei tifosi. Il decretosi avvia all’approdo in Aula a Palazzo Madama dopo l’introduzione di alcune novità, tra cui anche una soluzione per salvare la stagione estiva dei bagnini non ancora maggiorenni, un emendamento della Lega con cui arrivano 130mila euro per il Giubileo a Pietralcina, il paese di Padre Pio, il rinvio dell’obbligo per le aziende che riducono la quantità di prodotto di segnalarlo sulle confezioni; non trova posto lo slittamento della sugar tax, tema su cui il governo si è comunque impegnato ma in un altro provvedimento.Eccoil provvedimento.Nel testo uscito dal Cdm del 9 dicembre la nuova proroga di 4 mesi per lo scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili nei casi di colpa grave.